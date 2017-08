Vols à l'étalage: deux individus recherchés

Le Service de police de Sherbrooke est à la recherche de deux individus ayant commis des vols à l'étalage. Le premier est un homme dans la quarantaine qui aurait volé des cigarettes au Dépanneur 7 jours de la rue King Est.



Il mesure 5 pieds 10, pèse environ 200 livres, a une barbichette et a les deux oreilles percées.



L'individu a également des tatouages aux deux bras, sur la main droite et dans le cou, et portait un polo rayé et une casquette bleue au moment des faits.



L'autre suspecte est une femme dans la vingtaine qui a volé un chandail au magasin Sears du Carrefour de l'Estrie



Elle mesure 1 mètre 60, pèse environ 58 kilogrammes, a les cheveux bruns frisés, porte une camisole noire et des shorts rouge vin.



Si vous détenez de l'information, contactez le SPS au 819-821-5555.