Vote à l'unanimité: Grève possible jeudi à la STO

Les probabilités qu'il y ait une grève tournante à la Société de transport de l'Outaouais dès jeudi s'accentuent.

Après deux réunions sur trois mardi, les chauffeurs et mécaniciens ont voté à l'unanimité pour la tenue d'une grève.Ce nouveau moyen de pression est conditionnel à ce que la direction de la STO accepte ou non de transférer le dossier à un arbitre.Une rencontre entre les deux parties est prévue mercredi et si la STO choisit de ne pas aller en arbitrage, les syndiqués vont mettre de l'avant cette grève dès jeudi matin.Impossible pour le moment de connaître l'allure et les impacts de ce nouveau moyen de pression.