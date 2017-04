Well inc.: appel d'offres lancé pour la démolition d...

La Ville de Sherbrooke vient de lancer l'appel d'offres pour la démolition de deux bâtiments dans le cadre du projet Well inc. Il s'agit des bâtiments qui abritaient le pub irlandais et le restaurant Pap's.



La démolition de l'aire de stationnement de taxi entre les deux édifices est aussi prévue dans l'appel d'offres.



Rappelons que des travaux de forage ont été entrepris sur la rue Wellington Sud au cours des dernières semaines afin de détecter la présence potentielle d'hydrocarbures dans le sol.