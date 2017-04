Well inc.: les gens d'affaires du centre-ville sensibles aux préoccupations citoyennes

Alexandre Hurtubise

L'Association des gens d'affaires du centre-ville de Sherbroooke est favorable au projet Well inc.Selon le nouveau président de l'organisme, en tant que milieu de vie, le centre-ville doit demeurer un endroit où il fait bon vivre, consommer et travailler.Alexandre Hurtubise souhaite donc que le centre-ville soit un lieu dynamique et animé, mais veut qu’il représente une véritable fierté pour tous ceux et celles qui l’investissent.L'Association croit que les éléments présentés par la ville jusqu’à maintenant illustrent aussi un souci de sa part à ce niveau.