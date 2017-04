Youri Blais-Skorvaga prend le chemin de la prison Cogeco Nouvelles

Youri Blais-Skorvaga, qui s'était enfui pour une deuxième fois de la maison de thérapie où il devait résider, a dû prendre le chemin de la prison aujourd'hui à Sherbrooke. L'homme de 25 ans est accusé d'avoir soutiré plus de 70 000 $ à sa grand-mère contre son gré.



Il est aussi accusé de vol, harcèlement criminel, voies de faits, voies de fait armées et production de cannabis.



Son enquête sur remise en liberté a été fixée à demain après-midi et la grand-mère de Youri Blais-Skorvaga va témoigner.



Elle accompagnait d'ailleurs de nouveau son petit-fils aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke.