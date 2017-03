Yves Laprise est reconnu coupable

Marcel Bonneau

Un professionnel de Sherbrooke vient officiellement d'être reconnu coupable par le conseil de discipline de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec d'avoir posé des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité de la profession.

Yves Laprise aurait posé des gestes de nature sexuelle sur une adolescente de 14 ans qui lui avait été confiée en famille d'accueil, des événements survenus au cours des mois de juin 2009 à juin 2010, à Sherbrooke, à Orford ainsi qu'à Shawinigan.

Une audition sur sanction dans le dossier d'Yves Laprise se tiendra à une date indéterminée pour l'instant.

Marcel Bonneau est syndic de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.



Yves Laprise s'expose à une radiation ainsi qu'à des amendes.