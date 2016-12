Halloween: cinq lieux hantés au Québec

On en parle en ondes : Événements paranormaux à l'Halloween et les villages hantés du Québec (15:22) Publié le samedi 29 octobre 2016 dans Week-end extra Avec Christian Page

(98,5 FM) - Les personnages de l'Halloween vont ensorceler très bientôt le Québec et le reste du monde : fantômes, macabres, zombies, squelettes et autres créatures effrayantes, ou horriblement amusantes, vont déambuler dans les rues. Christian Page, notre spécialiste en phénomènes paranormaux, a quant à lui décidé de parler de certains villages hantés québécois.

Peu connus du grand public québécois, certaines personnes chez nous se passionnent pour les phénomènes paranormaux et les endroits considérés comme étant habités par la mort, le magique ou le diabolique.

Pour notre propore plaisir, Christian Page a dressé un top 5 de ces endroits effrayants au Québec: «Une maison n’a pas besoin d’être visitée par les fantômes pour être hantée, elle n’a besoin que du pouvoir de la suggestion», a-t-il dit en citant le psychologue et sceptique britannique Richard Wiseman.

1) L’asile de Sainte-Clotilde-de-Horton

2) Le vieux palais de justice de L’Assomption

3) L’Ancien pénitencier de Trois-Rivières

4) Le fort de l’ile Sainte-Hélène, à Montréal

5) La maison Tresler à Vaudreuil-Dorion

Les sorcières de Salem

Impossible de passer sous silence la ville américaine de Salem (25 kilomètre au nord de Boston), dans le Massachusetts, qui est célèbre pour son histoire sordide de chasse aux sorcières.

À l’époque coloniale (en 1692), 21 hommes et femmes de Salem et des villages voisins furent accusés de sorcellerie, puis exécutés par pendaison, pour la plupart. Bien entendu, ces personnes étaient innocentes. C’est un gouverneur qui a finalement mis un terme à ces crimes paranoïaques et odieux.

Tout aurait commencé lorsque deux jeunes filles et leurs amies se sont mises à avoir des comportements étranges et accusèrent de sorcellerie une esclave noire et deux vieilles femmes de leur village. Une sorte d’hystérie collective s’est ensuite emparée des environs. Plus de 200 personnes furent enfermées dans des prisons de la région en attente de leur procès qui aurait lieu à Salem.