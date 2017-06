«Je veux mourir chez moi avec un verre de champagne dans une main»

(98,5 FM) - Condamnée par la maladie, une Montréalaise de 71 ans veut pouvoir mourir dans la dignité, chez elle entourée de ses amis.

Les lois canadienne et québécoise sur l'aide médicale à mourir exigent qu’un patient soit près de la mort pour pouvoir en bénéficier.

Deux Montréalais atteints de maladies dégénératives incurables demandent à la Cour supérieure d'invalider les articles des deux législations puisqu’elles ne seraient pas constitutionnelles. Ils prétendent que ces lois ne respectent pas l'arrêt Carter de la Cour suprême.

Mourir dans la dignité

L'une des deux requérantes, Nicole Gladu, a accordé une entrevue à Mathieu Beaumont mercredi. Elle reproche à Ottawa de lui enlever le droit de mourir dignement.

Âgé de 71 ans, Nicole Gladu est atteinte du syndrome post-poliomyélite qui l’a frappée en 1992.

Depuis, son état ne cesse de se détériorer. Elle se déplace avec un déambulateur et elle fonctionne seulement avec son bras droit. Elle n’a plus d’équilibre et doit toujours se cramponner à un mur ou à un meuble pour ne pas basculer. Elle survit grâce à un demi-poumon, mais elle a beaucoup de difficulté à respirer et parler.

«Il n’y a pas de cure, il n’y a pas de remède. Je ne suis plus capable de continuer. Je veux mourir chez moi dans mon merveilleux appartement, avec mes amis et un verre de champagne rosé dans une main et un canapé de foie gras dans l’autre.»