Les deux faces d'Alep, ville assiégée

(98,5 FM) - Vous avez vu les photos et les images. La ville d'Alep ravagée par les bombes, de laquelle les civils tentent de s'enfuir.

Jules Gauthier, 24 ans, étudiant en sciences politiques et aspirant photojournaliste, a visité trois fois la Syrie. Il revient d’Alep où l’évacuation des civils depuis quelques jours repose sur des cessez-le-feu bien fragiles.

Au micro de Paul Houde à Le Québec maintenant, il évoque une réalité que l’on ne voie guère depuis quelques jours. L’autre face d’Alep. Celle, presque cachée, que l’on ne voit pas ces jours-ci.

« Ce sont deux mondes complètement différents. La partie Est, dont on voit les images, totalement détruite par les avions russes et les bombardements de l’armée syrienne. Les gens manquent de tout. La ville est en état de siège…

« La partie Ouest a, elle aussi, subi aussi cette guerre. Les gens manquent cruellement d’électricité, d’eau potable et de ravitaillement, mais elle se porte beaucoup mieux, malgré tout, que l’Est. Les forces de frappe ne sont pas les mêmes que les Russes.

« Les gens peuvent vivre quand même. Il y a comme une vie quotidienne relativement normale si j’ose dire. »

Histoire de mesurer l’écart, imaginons la même chose à Montréal, avec le boulevard Saint-Laurent qui séparerait les deux zones de guerre.

« C’est comme si on avait la ligne de front sur Saint-Laurent. Un peu plus loin, dans les quartiers excentrés du centre-ville (à Alep), j’ai vu la vie continuer malgré tout. On entend les bombardements. On entend les Kalachnikovs qui tirent,il y a les «check point» dans les rues, mais les gens continuent à marcher dans la rue, à faire leurs emplettes. Ils vont dans les cafés et les restaurants. C’est très, très paradoxal. Les gens s’habituent à la situation. »

Selon Jules Gauthier, pour les civils qui subissent les sévices des combats, il n’y a plus de « bons » ou de « méchants ». Il n’y a « que des méchants ».

« On laisse littéralement la Syrie à elle-même. Les Syriens doivent choisir entre la peste et le choléra. »