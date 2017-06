Les herbes, secret de vos recettes d'été, selon le chef Apollo

(98,5 FM) - Avec la pluie des dernières semaines, nos jardins sont remplis d'herbes fraîchest gorgées d'eau. Comment profiter de la situation et en faire bon usage ?

Le chef Apollo résumait ce qu'il fallait savoir sur les herbes avec quelques recettes à la clé, ce matin, au 98,5 FM.

Les herbes

Conservation

Séchage entre des grilles fines au soleil : basilic, estragon , coriandre, persil

En fagot : thym, romarin, origan



Les huiles

Pour une tasse d’herbes fines sans les tiges

4 tasses d’huile d’olive

Chauffer l’huile à 50°C, pulser dans un mixeur avec les herbes pendant 2 minutes, puis placer au frigo 24 heures et filtrer avec un chinois étamine.

Se conserve 6 mois.

Utilisation : assaisonnements de vinaigrettes, poissons, viandes blanches



Les beurres

Pour 2 tasses d’herbes hachées finement au couteau

1lb de beurre mou demi-sel

1 zeste de citron

Poivre blanc concassé

Mélanger tous les ingrédients a la spatule, et lorsque le mélange est homogène, façonner en rouleau dans un papier d’aluminium.

Réfrigérer ou congeler.

Utilisation : beurre de table ou beurre de cuisson



Les pâtes d’herbes0

Pour 2 tasses d’herbes

1 tasse d’huile d’olive

Pulser à haute vitesse au mixeur .

Congeler en cube à glaçon.

Utilisation : assaisonnement des sauces ou des potages





Les crèmes ou lait infusé



1 tasse d'herbes

1 tasse de crème ou de lait froid

Placer tout dans une casserole, chauffer à feu doux 10 minutes, puis laisser infuser 30 minutes.

Filtrer et laisser refroidir au frigo.

Utilisation : dessert, sauce pour viande blanche ou poisson



Préparation de sauce :



Pesto

4 tasses basilic frais

1/2 tasse noix de pin légèrement grillées

1/4 tasse fromage parmesan frais, râpé

1/2 tasse huile d'olive

1 cuillère à table de citron pur

Bien laver les feuilles de basilic frais et les essorer.

Mettre tous les ingrédients dans le robot culinaire et réduire en purée fine.

Conservation en pot au frigo ou au congélateur



Chimichurri

1 bouquet de persil pour obtenir environ ¾ de tasse de persil une fois ciselé

3 cuillères à soupe d’origan fraîchement ciselé

4 gousses d’ail pressées

½ tasse de ciboulette émincée finement

1 petit piment rouge fort : retirer les graines émincées finement (peut être remplacé par 1 à 2 cuillères à café de piment rouge en poudre)

3 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge

½ de jus de citron frais

120 ml d’huile d’olive ou huile de tournesol

Sel et poivre

Mélanger et consommer dans les 48 heures.

Utilisation : viandes rouges BBQ



Soupe aux herbes



1 tasse de lait

1 tasse de cresson haché

1 pincé noix de muscade moulue

3 tasses de bouillon de légumes

4 pommes de terre en cubes

200g de fromage a la crème

1 càs d'huile

3 tasses d’herbes fines

1 botte de jeunes oignons verts émincés

Coupez les oignons en rondelles.

Chauffer l'huile dans une casserole et faire revenir les oignons a feu vif.

Ajouter les pommes de terre, le bouillon le lait, la muscade et le fromage à la crème.

Laisser cuire 15 minutes à feux doux.

Mixer en ajoutant les herbes et le cresson.

Rectifier l'assaisonnement et servir.