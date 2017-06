Les médecins d'urgence travaillent-ils assez fort ?

(98,5 FM) - La guerre est déclarée entre les urgentologues et le ministère de la Santé, qui prétend que les médecins ne travaillent pas suffisamment fort. Selon le Dr Bernard Mathieu, président de l'association des médecins d'urgence du Québec, le gouvernement est de très mauvaise foi.

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a demandé récemment aux présidents-directeursgénéraux des hôpitaux québécois de s'assurer d'avoir le nombre de médecins nécessaire dans les urgences afin de combler tous les horaires de garde et éviter les ruptures de service.

On croit même que des urgences devront fermer cet été faute de médecins disponibles. Des chiffres du ministère de la Santé démontrent que des urgentologues n'effectuent pas tous les quarts de garde attendus d'eux, chaque année.

Ils ne feraient que trois jours de garde par semaine alors que l’entente entre Québec et les médecins stipule qu’un urgentologue qui limite sa pratique à l’urgence doit effectuer 151 quarts de garde par an.

En effet, une compilation du ministère de la Santé indique que la moyenne provinciale des quarts de travail réellement complétés serait de 119 quarts, soit 80 % de la pratique attendue.



En entrevue avec Paul Arcand, jeudi, le Dr Bernard Mathieu a catégoriquement rejeté ces chiffres évoqués par le ministère de la Santé.

«C’est clair qu’il y a un problème dans l’évaluation du ministère. Je reconnais le mode de fonctionnement du ministère, qui a tendance à blâmer les acteurs du réseau de la santé pour tout ce qui ne va pas bien. C’est pourtant la responsabilité du ministère de s’assurer que les services soient disponibles partout dans la province.»

«Le ministère parle de 119 gardes de huit heures pour les services d’urgence en moyenne, a-t-il ajouté. Je ne comprends pas comment il arrive à de tels chiffres. D’abord, les médecins d’urgence ne travaillent jamais huit heures, mais bien neuf ou dix heures par jour. [Dans l’analyse du ministère], on ne tient pas compte des activités d’enseignement et celles administratives. Il y a plein de choses qui ne sont pas tenues en compte et qui font partie de notre tâche de médecin.»