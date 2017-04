(98,5 FM) - Malgré le fait que les Québécois ne lisent pratiquement plus les journaux papier, ils continuent de consulter les circulaires qu'ils reçoivent hebdomadairement devant leur porte.

Au Canada, on estime que les ménages reçoivent à la maison presque 10 milliards de circulaires par année. Et selon certains experts, cette donnée est probablement sous-évaluée.

«Dans la grande région de Toronto, on parle de six milliards. C’est beaucoup de papier, beaucoup de circulaires qui nous atteignent chaque semaine. En moyenne, un ménage canadien va recevoir entre 30 et 35 circulaires par semaine. Parfois en double», estime Sylvain Charlebois, doyen de la Faculté en Management et professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie, à Halifax.

Selon le doyen, les Québécois sont friands de leurs circulaires.

«Nous sommes accros aux circulaires. Les Ontariens lisent beaucoup les circulaires, 68% d’entre eux lisent leurs circulaires chaque semaine. Dans le cas du Québec, on est bon deuxièmes avec 61%», indique-t-il.

Même si les Québécois sont de plus en plus conscientisés en ce qui concerne l’environnement et les façons d’éviter de piller les forêts en coupant des arbres, il reste qu’une majorité d’entre ne lisent pas leurs circulaires en ligne.

«La raison pourquoi on reçoit tant de circulaires, c’est que ça fonctionne encore toujours en 2017. Dix (10) milliards de circulaires, ce sont beaucoup d’arbres. À part la génération Y, les autres générations ne consultent pas les circulaires numérisées. On se fie à la version papier.»

L’universitaire estime toutefois que bientôt, les entreprises et les consommateurs vont changer leurs habitudes.

«Ce qui va forcer les choses, ce sont les budgets. Comme les entreprises réduisent leur budget de promotion, la numérisation des circulaires coûte beaucoup moins cher.»