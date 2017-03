Quand les humains se frottent aux sangliers radioactifs

(98,5 FM) - Il y a six ans, un tsunami a frappé la région de Fukushima, au Japon, créant une catastrophe nucléaire. Puisque les règles à propos de l'évacuation seront bientôt suspendues, certains anciens habitants de la région ont osé retourner dans leur ville touchée par les radiations. Ce qu'ils y ont trouvé est assez stupéfiant.

Rappelons qu’au moment de l’accident industriel, qui a commencé le 11 mars 2011, des centaines de milliers de personnes ont dû évacuer une grande zone du pays située à environ 250 kilomètres au nord de Tokyo. Elle est nommée la préfecture de Fukushima.

Bien entendu, la région touchée - quatre villes en particulier - s’est retrouvée abandonnée pendant une longue période, sous les ordres du gouvernement. Abandonnée des humains, peut-être…

À vrai dire, cette fuite dans l’urgence a laissé le champ libre à certaines espèces animales, qui ont vu dans cette catastrophe une occasion unique de proliférer.

Selon le New York Times, des sangliers ont pris «le contrôle» de la région de Fukushima. Sans oublier les rats et les renards.

L’envahissement des sangliers poserait un problème particulièrement aigu. Leur population, exempte de toute régulation durant au moins cinq années, a gonflé de manière exponentielle.

Aujourd'hui, ils ont anéanti presque tout ce qui se trouvait dans les villes et villages de la préfecture, même l’intérieur des maisons. En plus, ils auraient détruit de nombreuses les cultures. The New York Times avancent des dommages évalués à un million $. D'ailleurs, les terres des fermes abandonnées seraient un habitat idéal pour les sangliers.

Leur grand nombre aurait même engendré une diminution de leur peur des humains qui s'approchent d'eux.

Pire encore, les sangliers seraient radioactifs. Certains d’entre eux ont montré un niveau de césium-137, un élément radioactif, 300 fois supérieur aux normes de sécurité.

Certes, les autorités locales ont engagé des équipes de chasseurs afin d'abattre les sangliers nuisibles. Ils auraient déjà tué 800 sangliers. Mais la partie n'est pas gagnée, car ce serait nettement insuffisant.

Maintenant, allez convaincre les anciens habitants de la région de retourner dans leur foyer…

_____________________________________________________________________

Le Tsunami

Cette catastrophe nucléaire a été causée par les effets du plus important séisme mesuré dans l’histoire du Japon avec une magnitude de 9,0. Son épicentre était situé à 300 kilomètres au nord-est de la capitale japonaise, donc relativement près de la région de Fukushima. Entre 150 et 80 kilomètres de Tokyo, dépendamment de la ville choisie.

Moins d’une heure plus tard, un tsunami provoqué par le tremblement de terre a foncé en direction de la côte orientale. La vague atteignait une hauteur estimée à 30 mètres. Elle a parcouru 10 kilomètres à l'intérieur des terres et ravagé quelque 600 kilomètres de côtes.

Durant cette inondation, les réacteurs d’une centrale nucléaire appelée Fukushima Daiichi sont entrés en fusion, laissant échapper une grande quantité de rejets radioactifs.

____________________________________________________________________