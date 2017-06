(98,5 FM) - La comédienne Christine Beaulieu a écrit la pièce de théâtre «J'aime Hydro» et même si ce spectacle dure près de quatre heures avec entracte, il semble qu'il soit un must!

Présentée à l'Usine C, la pièce de théâtre documentaire «J’aime Hydro» est acclamée par la critique.

Sur scène, deux acteurs, Christine Beaulieu et Mathieu Gosselin, se questionnent sur la relation entre les citoyens québécois et Hydro-Québec, la société d’État la plus étroitement liée à l’identité québécoise.

Benoit Dutrizac a récemment vu la pièce qu’il a adorée.

