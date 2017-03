«À 2-0, on pensait que c'était dans le sac!» - Oduro

(98,5 Sports) - Les joueurs de l'Impact étaient de retour en l'entraînement lundi matin, mais ils avaient encore du mal à digérer le match nul de samedi soir face aux Sounders de Seattle.

Fort d’une avance de deux buts à la 83e minute de jeu, tout s’est écroulé pour l’Impact qui a dû se contenter d’un verdict nul de 2-2.

Cet effondrement a ramené le souvenir des séries 2016 et 2015 ou même la finale de la Ligue des Champions en 2015. Malgré l’expérience dans ce vestiaire, les fins de matchs serrés font encore trembler les joueurs de l’Impact.

« À 2-0, on pensait que c’était dans le sac, a expliqué Dominic Oduro. On gardait le ballon, tout semblait bien aller. Mais on a perdu notre concentration. Le penalty nous a mis de la pression c’est certain et nous avons paniqué. »

Si Oduro croyait que le match était plié, l’entraineur Mauro Biello semblait aussi suffisamment confiant pour donner des minutes à des jeunes comme Adrian Arregui (59e) et Ballou Jean-Yves Tabla (67e).

« Je voulais aller chercher des jambes plus fraiches. Ensuite, le plan était d’y aller avec cinq défenseurs, mais Victor Cabrera s’est blessé et ç’a déraillé notre idée. »

Pourtant, Oduro jure qu’il était apte à poursuivre dans ce match.

« Non je n’étais pas fatigué. Ceci dit, je respecte les décisions de l’entraîneur. Ces jeunes, il faut aussi les placer dans ces situations pour voir s’ils sont capables de gérer cette pression. Tout le monde va apprendre de ce match. »

Pourtant, malgré le fait que des vétérans expérimentés comme Oduro, Bernier et Cabrera n’étaient plus sur le terrain à la toute fin, ça n’explique pas pour autant la panique qui s’est installée en fin de match.

« Il y avait un manque de concentration dans les moments clés. De ne pas se jeter (pour bloquer un tir), de manquer le marquage dans la boite, de donner le centre du terrain, ce n’est pas acceptable. Il faut mieux maitriser le ballon. À la fin on dégageait tout simplement. Il faut avoir du calme et respirer pour pouvoir fermer le match. »

L’Impact n’a pas salué la foule

À la fin du match de samedi, les joueurs étaient tellement déçus que plusieurs d’entre eux ont oublié de saluer la foule. Le capitaine Patrice Bernier a fait amende honorable, en envoyant une lettre aux membres des Ultras et du 1642 Montréal pour leur offrir ses excuses.

Oduro s’est quant à lui aussi excusé après l’entrainement de lundi, indiquant que ce n’était pas un comportement acceptable, malgré le résultat décevant. Biello abondait dans le même sens.

« Il faut avoir du respect pour les partisans qui payent pour venir nous voir, peu importe le résultat final. On en a tout de suite parlé après le match. Bernier a tout de suite adressé la situation. Il leur a dit qu’il fallait saluer la foule qui a été présente durant le match. J’ai répété la même chose. »

Encore au Stade olympique

Malheureusement pour l’Impact, la météo n’est pas favorable au Québec et pour l’instant le Centre Nutrilait n’est pas disponible. Donc, même si l’Impact joue samedi sur un terrain naturel très particulier au Yankees Stadium, il doit continuer à s'entrainer sur le dur tapis du Stade olympique.

L’Impact s’est informé pour savoir s’il y avait au moins possibilité de s’entrainer dans le stade de baseball vendredi dans le Bronx, mais semble-t-il que ce ne sera pas possible. Une situation pas très idéale pour le onze Montréalais.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports