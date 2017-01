2 ans de plus pour Al Montoya

Le point de presse de presse d'Al Montoya

(98,5 Sports) - MONTRÉAL - Le directeur général du Club de hockey Canadien, Marc Bergevin, a annoncé lundi une prolongation de contrat de deux ans pour le gardien Al Montoya, à raison de 1,065 millions $ par année.

Cette année, Montaya touchait un salaire de 950,00$.

Le vétéran gardien de but était heureux de la tournure des événements

«C’est un bon groupe de joueurs, a-t-il déclaré. C’est une chance d’accomplir quelque chose de spécial et je veux en faire partie. C’est probablement la meilleure organisation pour qui j’ai joué. On nous traite tellement bien qu’on ne peut rien demander de plus. »

La deuxième année de la prolongation était importante pour Montoya mais ça ne change rien dans l’attitude et la préparation en vue des matchs qu’il aura à jouer d’ici la fin de la saison. Il n’a pas l’impression qu’il a désormais plus de pression sur les épaules.

Montoya est très conscient du rôle qu’il doit jouer au sein de l’équipe, à titre d’adjoint de Carey Price, probablement le meilleur gardien de la Ligue nationale. Il affirme avoir une très bonne relation avec lui.

«C’est un gars formidable, affirme Montoya. Je crois que personne n’a de la difficulté à s’entendre avec lui. En tant que gardien pour moi c’est facile et plaisant de travailler avec lui. Ce qui compte c’est de donner une chance à l’équipe d’entrer dans les séries.»

Par ailleurs Montoya refuse de se laisser distraire par le repêchage d’expansion, alors que les équipes ne pourront protéger qu’un seul gardien de but.

«On ne peut pas penser à ça, affirme-t-il. Je ne peux contrôler que ce que je fais ici avec cette équipe, c’est tout ce qui me préoccupe.»

En 11 matchs avec les Canadiens en 2016-2017, Montoya présente une fiche de 4-4-2, avec un jeu blanc. Le gardien de 6'02'' et 209 lb montre une moyenne de buts alloués de 2,74, et a bloqué 290 des 319 tirs qu'il a affrontés pour un pourcentage d'arrêts de ,909.

Âgé de 31 ans, Montoya montre un dossier de 59-44-20 en 147 matchs de saison régulière en carrière depuis ses débuts dans la LNH en 2008-2009. Il affiche une moyenne de buts alloués de 2,61 en carrière, un pourcentage d'arrêts de ,909 et six blanchissages. En carrière, Montoya a porté les couleurs des Coyotes de Phoenix, des Islanders de New York, des Jets de Winnipeg et des Panthers de la Floride.

Originaire de Chicago, Montoya a été sélectionné en première ronde, sixième au total par les Rangers de New York lors du repêchage amateur de la LNH en 2004. Il s'est joint aux Canadiens à titre de joueur autonome, le 1er juillet 2016.

avec le communiqué Les Canadiens de Montréal