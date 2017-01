Al Montoya face aux Jets

(98,5 Sports) - C'est Al Montoya qui sera devant le filet du Canadien, mercredi soir, à Winnipeg.

Le match sera diffusé sur les stations Cogeco Média dès 19h avec l'émission d'avant-match

Le gardien de 31 ans tentera de remporter un troisième départ d'affilée.

À son dernier match, le 4 janvier dernier face aux Stars, Montoya avait été solide en repoussant 39 des 42 rondelles dirigées vers lui dans un gain de 4-3 en prolongation.

Pour le reste, on ne sait toujours pas si Michel Therrien apportera des changements à sa formation.

À l'entraînement, Tomas Plekanec brillait par son absence. Le Tchèque est affaibli par un virus et sa présence est incertaine.

La décision concernant la présence de Plekanec sera prise avant le match.



