Alain Vigneault montre Sergio Garcia en exemple

NEW YORK - Alain Vigneault a parlé de golf lors de son point de presse,lundi, au Madison Square Garden. Pas parce qu'il pense que ses joueurs sont sur le point d'en reprendre la pratique sur une base régulière, mais pour rappeler que le passé n'est pas toujours garant de l'avenir.

Alors que son équipe accuse un recul de 2-1 dans sa série quart de finale de l'Association Est contre le Canadien de Montréal, l'entraîneur-chef des Rangers de New York a fait une analogie avec l'Espagnol Sergio Garcia pour appuyer son argument selon lequel il faut oublier les échecs et persévérer.

«C'est comme un golfeur qui connaît une mauvaise ronde. S'il la traîne avec lui lors de sa prochaine partie, il connaîtra des difficultés», a d'abord déclaré Vigneault après une vigoureuse séance d'entraînement.



«C'est exactement ce qu'a fait celui qui vient de gagner le Tournoi des Maîtres. Il a chassé de son esprit toutes ces mauvaises rondes, toutes ces expériences difficiles lors de tournois majeurs, et il a gagné. La plupart des gens et des experts ne le pensaient pas capable de le faire et il l'a fait. C'est la beauté du sport. D'autres opportunités s'offrent à vous et nous en aurons une (mardi)», a précisé l'entraîneur des Rangers.

Problèmes à domicile

Il est normal que l'entraîneur-chef des Rangers et ses joueurs aient intérêt à effacer le dernier duel de leur esprit. Mais il n'y a pas que ce match qui doit les inquiéter.

Les Rangers connaissent leur part de problèmes à domicile depuis un mois, mais aussi pendant les séries éliminatoires.

Les hommes de Vigneault ont perdu leurs six derniers matchs au Madison Square Garden lors des séries éliminatoires, une séquence amorcée le 18 mai 2015. Durant cette période, les Rangers n'ont marqué que quatre buts et ont été blanchis trois fois. Les Rangers ont-ils perdu leur identité?

«Disons qu'on a connu un mauvais moment pour connaître un match très ordinaire », a déclaré Vigneault, répondant en partie par l'affirmative à la question.

«Demain, c'est une opportunité pour créer l'égalité 2-2. On a un groupe de joueurs responsables qui connaissent le jeu et qui savent ce que leurs performances doivent être. Tous les joueurs dans le vestiaire vont dire que l'on se doit de mieux jouer, que l'on est capables de mieux jouer et c'est ce qu'on va faire demain.»

«Les séries, c’est une question de volonté, a renchéri le gardien Henrik Lundqvist. Il faut jouer avec l’énergie du désespoir et qu’on laisse tout ce que l’on a sur la patinoire. La différence entre deux équipes tient à peu de choses : gagner chaque bataille devant le filet et dans les coins. De petits détails pèsent lourd en séries.»