Alouettes: David Foucault sur le marché des échanges?

(98,5 Sports) - Le dossier du joueur de ligne québécois David Foucault continue de faire couler beaucoup d'encre. Celui qui évoluait sur l'équipe d'entraînement des Panthers de la Caroline jusqu'à l'an dernier n'a toujours pas trouvé de nouvelle équipe.

Selon ce qu’a appris le 98,5 Sports, les Alouettes lui auraient offert un salaire de 80 000$ par saison. Selon nos sources, c’était une offre de type « à prendre ou à laisser ».

Des sources que nous avons consultées nous indiquent qu’un joueur de son calibre commanderait normalement un salaire entre 125 000$ et 150 000$. Mais les Alouettes ont peu d'espace sur le plafond salarial et c'est ce qui pourrait expliquer cette offre.

« Les jours où les joueurs voulaient absolument venir jouer à Montréal sont derrière nous, a expliqué une source, qui souhaite conserver l'anonymat. Les Alouettes n’ont pas de centre d’entraînement et font faire la navette à leurs joueurs en autobus scolaire. Ce n’est pas sérieux pour des joueurs qui, souvent, ont goûté à la NFL.

« Ils doivent donc surpayer pour obtenir les joueurs qu’ils désirent, a ajouté la même source. C’est ce qu’ils ont fait dans le cas de Darian Durant, ils l'ont surpayé. »

Foucault à échanger?

Les droits de David Foucault appartiennent aux Alouettes. Le joueur québécois n’a donc aucune autre alternative s’il désire évoluer au nord de la frontière.

N’étant pas capables de s’entendre avec Foucault pour l’instant, les Alouettes auraient offert ses droits à d’autres équipes de la LCF. Mais son agent, Darren Gill, ne semble pas s’en inquiéter pour autant.

« Je n’ai pas parlé à Kavis (Reed) récemment. Nous sommes convaincus que David en a suffisamment fait pour être capable de demeurer dans la NFL. Pour l’instant, nous nous concentrons uniquement là-dessus. Il s’agit seulement de trouver le bon endroit pour lui. On ne veut pas qu’il passe sa carrière sur des équipes d'entraînement. »

Pas plus tard que la semaine dernière, l’entraîneur-chef des Alouettes Jacques Chapdelaine indiquait au 98,5 fm qu’il était important pour son équipe de savoir dans quelle direction s’en allait Foucault, dans le but de prendre les meilleures décisions possibles.

« Nous voulons donner un peu plus de flexibilité aux bons joueurs, mais nous devons aussi commencer à aller de l’avant. Si Foucault nous considère comme seconds violons, nous ne devrions pas mettre autant de focus sur lui, comparativement à d’autres. »

L’entraîneur des porteurs de ballon des Alouettes, André Bolduc, croit que le Québécois devrait se joindre aux Alouettes dès maintenant.

« Ça fait presque un an et demi qu’il n’a pas joué, a expliqué Bolduc, qui a dirigé Foucault dans les rangs universitaires. À un certain moment donné, il faut aussi obtenir du temps de jeu. S’il arrive avec nous au mois de juillet, je ne suis vraiment pas certain qu’on pourra tout de suite lui donner un rôle de partant. Il y aura une adaptation à faire. »

Bolduc a comparé sa situation avec celle de Samuel Girard, qui à l’époque se promenait d'une équipe d'entraînement à une autre dans la NFL, avant de revenir dans la LCF avec les Tiger-Cats.

Un dossier qui pourrait connaitre un dénouement bientôt

Dans une semaine exactement, le 14 février, s'ouvrira le marché des joueurs autonomes dans la LCF. Les Alouettes ont déjà peu d’argent à dépenser présentement et la situation risque d'être encore plus difficile une fois cette date passée.

Si les Alouettes n’arrivent pas à lui faire signer un contrat d’ici là, le directeur général Kavis Reed pourrait échanger ses droits.

Foucault rêve encore à la NFL et les Alouettes ont peu d'argent à lui offrir. Les chances de voir le Québécois dans l’uniforme montréalais au camp d’entraînement semblent de plus en minces.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports