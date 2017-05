Always Dreaming remporte la 143e édition du Derby du Kentucky

LOUISVILLE, Ky. - Always Dreaming s'est distancé de ses adversaires dans le dernier droit et il a remporté la 143e édition du Derby du Kentucky par deux longueurs et trois quarts, samedi soir.

Il s'agissait du deuxième triomphe de l'entraîneur Todd Pletcher et du jockey John Velazquez à l'hippodrome de Churchill Downs, mais leur première ensemble.



Pletcher et Velazquez ont souvent fait équipe au fil des années, mais chacun de leur côté, ils n'avaient obtenu que deux victoires en 63 tentatives lors de la course la plus connue du sport.



Ensemble, ils ont été implacables lors de cette journée pluvieuse au Kentucky.



Always Dreaming avait été établi comme favori en compagnie d'Irish War Cry, samedi matin, avec une cote de 9-contre-2. Il s'agissait de la cinquième année de suite que le favori remportait le Derby du Kentucky, la première étape de la Triple couronne américaine.



Always Dreaming a parcouru la piste de deux kilomètres en 2:03,59 et il a devancé au fil d'arrivée Lookin At Lee et Battle of Midway, qui accusait cinq longueurs de retard.



Pletcher a remporté une première victoire au Derby du Kentucky en 2010, avec Super Saver. Velazquez avait quant à lui signé une première victoire en 2011, avec Animal Kingdom.



Velazquez a utilisé la vitesse de son poulain pour se placer en bonne position au départ. Il a dirigé Always Dreaming derrière State of Honor, qui a établi le rythme sur la piste détrempée et embouée.



Lors du dernier virage, Always Dreaming a doublé State of Honor, qui a perdu de sa vitesse, et il s'est distancé de ses adversaires. Il n'a plus été menacé par la suite.



Quelques jours avant la course, Pletcher en avait plein les bras avec le poulain. Son comportement était loin d'être celui rêvé.



«J'étais très nerveux juste à le voir galoper», a mentionné l'entraîneur.



On peut dire que le grand poulain brun foncé en avait vu d'autres.



«Je crois qu'il est arrivé ici et il savait que c'était le temps de bien performer. Il était prêt à en découdre, a insisté Pletcher. La chose la plus importante à faire est d'amener le meilleur cheval au Derby et c'est ce que nous avons fait.»



Always Dreaming a signé un quatrième sacre de suite, prouvant du même coup que sa victoire décisive au Derby de Floride n'était pas un coup de chance.



En remportant le Derby du Kentucky, Always Dreaming a réussi là où son géniteur Bodemeister avait échoué. Bodemeister avait pris le deuxième rang en 2012.



La victoire d'Always Dreaming a permis à ses propriétaires d'empocher 1 635 800 $US.