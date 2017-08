Amed Rosario cogne un premier circuit et les Mets battent les Phillies 7-6

PHILADELPHIE — Amed Rosario a rompu l'égalité en amorçant la neuvième manche en cognant son premier circuit en carrière, Yoenis Cespedes et Michael Conforto ont aussi claqué des longues balles et les Mets de New York ont défait les Phillies de Philadelphie 7-6, vendredi. Après que Cesar Hernandez eut créé l'égalité en huitième à l'aide d'un circuit en solo contre Jerry Blevins, Rosario a répliqué face au stoppeur des Phillies Hector Neris (4-5).



La victoire est allée au dossier de Hansel Robles (7-3), qui a provoqué les deux derniers retraits en fin de huitième. AJ Ramos a oeuvré en neuvième et a enregistré un 22e sauvetage en 24 occasions.



Le partant des Mets Seth Lugo a accordé cinq points et huit coups sûrs en cinq manches et un tiers.



Du côté des Phillies, Nick Pivetta (4-8) a concédé six points, dont cinq étaient mérités, et sept coups sûrs en quatre manches et deux tiers.



Le releveur montréalais Jesen Therrien a été parfait pendant une manche et un tiers de travail. Il a fait passer sa moyenne de points mérités de 16,20 à 11,57.



Rockies 3 Marlins 6



Giancarlo Stanton a atteint les 40 circuits pour la première fois de sa carrière et les Marlins de Miami ont défait les Rockies du Colorado, 6-3.



La claque est venue en solo en sixième, diminuant l'avance des Rockies à 3-2. Plus tard en sixième, J.T. Realmuto a nivelé le score avec un ballon sacrifice.



En huitième, Derek Dietrich a brisé l'impasse avec un simple d'un point contre Jake McGee (0-2). Tomas Telis a ensuite cogné un triple de deux points.



Junichi Tazawa (2-2) a lancé en huitième, puis Brad Ziegler a récolté un troisième sauvetage.



Nolan Arenado a cogné un circuit de deux points pour les Rockies, atteignant le cap des 100 points produits. Il est de loin le meneur des majeures à ce niveau.



Gerardo Parra a également fourni un coup de canon pour les visiteurs.



Giants-Nationals (remis)



Après un délai de pluie de près de trois heures, le premier match de la série entre les Giants de San Francisco et les Nationals de Washington a été remis.



Les Nationals ont finalement confirmé la nouvelle environ 30 minutes après que les joueurs et le personnel des Giants eurent été informés de la décision.



Le match sera repris lors d'un programme double dimanche.



Les plans des deux équipes concernant l'utilisation de leurs lanceurs partants étaient toujours incertains.