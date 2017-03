Attachez vos ceintures: Cristiano Ronaldo a maintenant son aéroport

Armando Franca / The Associated Press

FUNCHAL, Portugal - Cristiano Ronaldo a maintenant un aéroport international qui porte son nom.

L'attaquant du Real Madrid s'est joint à des dizaines d'invités et des centaines de partisans sur son île natale de Madère pour une cérémonie officielle au cours de laquelle l'aéroport local a été rebaptisé en son honneur.



Le président du Portugal et le premier ministre se sont joints à la cérémonie pour le dévoilement d'une plaque.



Le footballeur de 32 ans est un héros local à Madère, où son histoire inspire la population la plus pauvre.



Ronaldo n'est toutefois pas le premier footballeur à voir son nom immortalisé de cette façon. En Irlande du Nord, l'aéroport Belfast City a été rebaptisé George-Best Belfast City en 2006, un an après la mort de l'ex-vedette de Manchester United.