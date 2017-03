Autre fin de séance en queue de poisson pour le Québécois Lance Stroll

BARCELONE, Espagne - Deuxième journée en piste pour le pilote québécois Lance Stroll, et une deuxième sortie de piste.

Alors que les dernières secondes de la séance matinale mercredi s'écoulaient dans le cadre des essais hivernaux de Formule 1 sur le circuit de Catalunya, en Espagne, Stroll a semblé perdre le contrôle de sa voiture Williams dans le virage no 3.



Les images à la télévision ont montré la recrue de 18 ans s'extirper lui-même de l'habitacle de son bolide, qui était solidement enfoui dans le bac à sable, et en faire le tour afin de constater les dégâts.



Une grue a été appelée en renfort pour le sortir de là quelques minutes plus tard, puis la FW40 a été placée sur une dépanneuse pour être remorquée jusqu'aux garages de l'équipe britannique. Elle ne semblait pas être trop endommagée.



?L'équipe évaluera les dégâts lorsque la voiture sera de retour. Lance est de retour (dans les paddocks) et il discute avec Felipe Massa?, a écrit l'équipe Williams sur Twitter, en ajoutant une photo de Stroll, la combinaison détachée, debout devant son coéquipier.



La veille, le pilote originaire de Mont-Tremblant avait vu sa journée être écourtée à seulement 12 tours, après qu'il eut endommagé l'aileron avant en commettant un tête-à-queue dans le virage no 9.



Cette fin en queue de poisson est venue assombrir une séance qui était jusque-là sans pépin pour Stroll. Le jeune homme de 18 ans en a profité de l'occasion pour tester de nombreux réglages — il a notamment effectué ses premiers tours avec des gommes tendres, qui siéent beaucoup mieux à la voiture, selon son coéquipier Felipe Massa.



Stroll était apparu en piste à bord de la voiture Williams 82 minutes après le début de la séance, et après avoir effectué quelques tours ?d'installation?, il a enregistré un premier chrono après près de deux heures dans la séance. Stroll a finalement pu compléter 56 tours avant l'incident et a signé le sixième meilleur temps en une minute et 22,351 secondes.



La Mercedes de Valtteri Bottas fut la plus rapide de la séance matinale en vertu d'un temps de 1:19,705. La Red Bull de Daniel Ricciardo a suivi en deuxième place, à 1,691 seconde du Finlandais, tandis que la Renault de Jolyon Palmer a terminé troisième à 1,904.



Si ces temps offrent la moindre indication de ce qui est à venir cette saison, force est de constater que les nouveaux règlements adoptés par la FIA rendront les voitures beaucoup plus rapides que l'an dernier. Le chrono de Bottas mercredi matin a d'ailleurs retranché plus de deux secondes à la pole position de Lewis Hamilton (1:22,000) au Grand Prix d'Espagne l'an dernier.



D'autre part, le champion du monde en titre et nouveau retraité Nico Rosberg est apparu dans les garages de Mercedes pendant la séance matinale. Il en a profité pour échanger avec les anciens membres de son équipe et offrir ses commentaires sur la voiture W08.



?La voiture a l'air totalement monstrueuse, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Twitter officiel. C'est bien, parce que ça devrait être comme ça. La Formule 1 est un sport extrême. Donc, je crois que les nouveaux règlements rendront les choses intéressantes, et les pilotes ont l'air fébriles.?



En raison des pépins qui ont nui à Stroll hier, Williams avait décidé exceptionnellement que ses deux pilotes allaient se partager le volant mercredi. À moins d'un avis contraire attribuable à l'incident impliquant Stroll, le Brésilien âgé de 35 ans devrait donc être en piste en après-midi.