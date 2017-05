Avec Macron, la candidature de Paris 2024 est «prête dès maintenant»

PARIS - Les responsables de la candidature de Paris veulent profiter du vent de fraîcheur qui accompagne le nouveau président français Emmanuel Macron et battre Los Angeles pour l'obtention des Jeux olympiques de 2024, et non ceux de 2028.

Au moment où le Comité international olympique (CIO) analyse la possibilité d'octroyer les deux prochains Jeux olympiques d'été, chaque ville les obtiendrait, séparément, les responsables parisiens assurent que la capitale française est le bon choix à faire pour 2024.



Macron, un politicien âgé de 39 ans, est le plus jeune président français de l'histoire. Il a officiellement été assermenté dimanche, tandis que le comité d'inspection du CIO entamait sa visite de trois jours à Paris.



«Notre équipe a un nouveau membre, le nouveau président de la France, Emmanuel Macron, a déclaré le dirigeant responsable de la candidature de Paris 2024 Tony Estanguet dimanche. Il a été un partisan fantastique pour notre candidature dès le départ. Il nous accompagnera jusqu'à Lima, et peut-être même encore plus loin.»



Los Angeles et Paris sont les seules villes candidates pour les Jeux de 2024, qui seront octroyés en septembre à l'issue d'une rencontre des dirigeants olympiques au Pérou. La course comptait au départ cinq villes, mais Rome, Hambourg, en Allemagne, et Budapest, en Hongrie, se sont retirées.



Paris, qui a accueilli les Jeux olympiques pour la dernière fois en 1924, a échoué à les obtenir en 1992, 2008 et 2012.