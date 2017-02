Barberio s'est encore trouvé du bon bord d'une dégelée (vidéo)

(98,5 Sports) - Le 10 décembre dernier, le Canadien ne faisait qu'une bouchée de l'Avalanche du Colorado, 10-1, au Centre Bell. Hier soir à Denver, c'est l'Avalanche qui malmenait la troupe de Michel Therrien. Et dans ces deux rencontres, le défenseur Mark Barberio s'est retrouvé dans le vestiaire vainqueur.

«Les gars se rappelaient de la défaite à Montréal. Je jouais pour les Canadiens à ce moment, mais j'ai bien entendu que pour l'équipe, ce fut un élément de motivation avant le match. Ils avaient des choses à prouver et on était prêt dès le début. On a montré qu’on peut jouer contre n’importe qui», a dit celui que l'Avalanche a récemment réclamé au ballottage.

Barberio a inscrit deux passes à son deuxième match avec la formation du Colorado, un velours contre son ancien club.

«C'est sûr que cela ajoute à mon plaisir de m'être inscrit à la marque. On sait qu’on peut marquer des buts et si on se concentre sur notre défensive, on peut gagner des matchs.»

L'Avalanche (15-33-2) inscrivait une septième victoire en 26 parties devant ses partisans cette saison.