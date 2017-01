Baseball: mort tragique de Yordano Ventura

KANSAS CITY, Mo. - Yordano Ventura, qui a brillé avec Kansas City en Série mondiale, a perdu la vie dans un accident de la route en République dominicaine, tôt dimanche.

Il était âgé de 25 ans.

Le porte-parole de la patrouille autoroutière dominicaine, Jacobo Mateo, a dit que Ventura est mort sur une autoroute menant à Juan Adrian, qui se trouve à un peu plus de 60 km de la capitale, Santo Domingo. Il n'a pas précisé si Ventura était au volant ou passager.



« Nos prières vont à la famille de Yordano alors que nous vivons la peine du départ de ce jeune homme, a dit par communiqué le directeur général des Royals, Dayton Moore. Il était si jeune et talentueux. Son exubérance faisait sourire tous ceux avec qui il entrait en contact. Nous allons traverser cette épreuve en tant qu'organisation, mais en ce moment, l'heure est à la mémoire et à la célébration de la vie de Yordano. »



Également dimanche, l'ancien joueur d'avant-champ des Ligues majeures Andy Marte est décédé dans un autre accident de la route en République dominicaine. Les autorités ont indiqué que l'incident impliquant Marte avait eu lieu à plus de 150 kilomètres au nord de la capitale.



Ventura a montré une fiche de 14-10 et une moyenne de 3,20 en 2014, à sa première saison complète dans les grandes ligues. Il a aidé les Royals à se rendre en Série mondiale pour la première fois depuis 1985. Il a été superbe dans le sixième match, blanchissant les Giants en sept manches et n'accordant que trois coups sûrs, dans un gain de 10-0 des siens. San Francisco a toutefois remporté le match ultime, 3-2.



En 2016, Ventura a montré un dossier de 11-12 et une moyenne de 4,45.



C'est le deuxième décès d'un jeune lanceur en moins de quatre mois. Le 25 septembre, Jose Fernandez, des Marlins de Miami, a rendu l'âme dans un accident de bateau à l'âge de 24 ans.



En compagnie d'Eric Hosmer et Mike Moustakas (notamment), Ventura a incarné un mouvement jeunesse qui a ramené les Royals parmi les clubs de premier plan du baseball majeur. Les Royals lui ont accordé un contrat de 23 M $ pour cinq ans peu avant la saison 2015.



Hosmer et Moustakas ont été parmi ceux qui ont partagé leur tristesse sur Twitter, dimanche.



« Je t'aime mon frère. Je n'arrive pas à y croire et je ne sais pas quoi dire, a écrit Hosmer. Je t'aime Ace (son surnom). »



« Je t'aime ACE. Je ne sais pas quoi dire à part que tu vas beaucoup me manquer, a écrit Moustakas. Repose en paix. »





Les drapeaux ont été mis en berne au Kauffman Stadium, où des partisans ont laissé des fleurs et d'autres items en mémoire de Ventura.



Pour sa part, Marte, qui était âgé de 33 ans, a évolué dans les Ligues majeures de 2005 à 2010 avec les Braves d'Atlanta et les Indians de Cleveland, avant d'effectuer un retour en 2014 avec les Diamondbacks de l'Arizona. Il a maintenu une moyenne en carrière de ,218 avec 21 circuits et 99 points produits. Il avait disputé les deux dernières campagnes en Corée du Sud.



Dans des circonstances extraordinaires, le dernier match de Marte dans les Ligues majeures a eu lieu le 6 août 2014. Ventura était le lanceur partant des Royals face aux Diamondbacks cette journée-là.



« Aujourd'hui est une journée très triste pour notre sport et particulièrement pour tous nos partisans en République dominicaine, le domicile de Yordano Ventura et Andy Marte », a déclaré le commissaire de Baseball majeur, Rob Manfred, dans un communiqué.



De son côté, le chef de l'Association des joueurs Tony Clark a déclaré: « Ce n'est jamais facile de perdre un membre de notre fraternité et il n'y a pas de mots pour décrire la perte de deux jeunes hommes dans la fleur de l'âge. Nos pensées et nos prières vont aux familles, aux amis, aux coéquipiers et aux partisans à travers les États-Unis et l'Amérique latine. »