Bientôt des rénovations majeures au Rogers Centre

(98,5 Sports) - Les Blue Jays de Toronto veulent améliorer considérablement l'expérience client lors des matchs au Rogers Centre.

L'organisation étudie présentement les soumissions reçues et aimerait être fixée d'ici 2017.

Maintenant que les Argonauts sont déménagés au BMO Field, les Blue Jays sont les seuls occupants à temps plein et ils désirent mettre le stade à leur main.

Présentement, les estrades autour du terrain forment un cercle. Dans le but d’améliorer la vue des spectateurs, on voudrait que les sièges soient réaménagés en forme de losange. En fait, on désire transformer le stade en parc de balle.

Le projet coûtera plusieurs centaines de millions de dollars. Le défi sera de procéder à la transformation, sans devoir sortir les Jays de leur stade. Il faudra probablement y aller en plusieurs étapes, étant donné qu’il n’y a que 20 semaines entre chaque saison.

Les Jays ont aussi l’intention de remplacer le toit vieillissant d’ici cinq ans, en plus de songer à remplacer la surface synthétique par du gazon naturel.

Mais ces deux projets devraient se concrétiser à plus long terme.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports