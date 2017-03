Blue Jays: Estrada au monticule pour le match d'ouverture

DUNEDIN, Floride - Les Blue Jays de Toronto compteront sur le lanceur Marco Estrada lors de leur match d'ouverture de la nouvelle saison, le 3 avril prochain, face aux Orioles, à Baltimore.

Les Blue Jays ont dévoilé leur rotation de partants dimanche et si les lanceurs demeurent en santé, elle pourrait être l'une des meilleures de la Ligue américaine. Après Estrada, J.A. Happ, Marcus Stroman, Francisco Liriano et Aaron Sanchez auront leur tour au monticule.



La saison dernière, Estrada a compilé un dossier de 9-9 avec une moyenne de points mérités de 3,48. Il a brillé lors des séries éliminatoires avec une moyenne de 2,01 et 19 retraits sur des prises en 22 manches et un tiers de travail.



Happ a connu sa meilleure saison en carrière en 2016 avec 20 victoires. Stroman a été le partant de l'équipe des États-Unis face à Porto Rico en finale de la Classique mondiale de baseball et il a été nommé joueur par excellence du tournoi.



Liriano est un gaucher fiable qui a bien fait pendant le camp en affichant une moyenne de 1,88 avec 25 retraits sur des prises en 14 manches et un tiers.



Sanchez a connu des ratés pendant le camp, mais les attentes sont élevées après une brillante campagne 2016. Il a compilé une fiche de 15-2 avec une moyenne de 3,00 la saison dernière, sa première comme partant à temps plein.