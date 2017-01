Bouchard s'incline en trois manches contre Vandeweghe

MELBOURNE, Australie - Eugenie Bouchard a bien lutté à la dernière manche, mais elle a dû s'incliner au troisième tour des Internationaux d'Australie face à l'Américaine Coco Vandeweghe, qui l'a emporté 6-4, 3-6 et 7-5, vendredi matin à Melbourne.

L'Américaine a signé la victoire avec un revers en parallèle, après deux heures et 22 minutes de jeu.



En dernière manche, Vandeweghe a obtenu son deuxième bris pour niveler le score 4-4, aidée par une quatrième double faute de Bouchard. À 5-5, elle a conservé son service avant de s'imposer avec le bris décisif.



Vandeweghe a eu le dessus 40-21 pour les coups gagnants. Auteure de 11 as, elle a aussi remporté 85 pour cent des points disputés sur ses premières balles.



L'Américaine est classée 35e, douze rangs de mieux que la Canadienne.



Vandeweghe pourrait avoir une lourde commande en ronde suivante: à moins d'une surprise monumentale, sa rivale sera la favorite du tournoi et numéro 1 mondiale, Angelique Kerber. L'Allemande affronte contre la Tchèque Kristyna Pliskova, 58e.



Bouchard a conservé son service pour amorcer la deuxième manche. Elle a perdu une avance de 40-0, mais elle a réglé le jeu en convertissant son premier avantage.



Une double faute de Vandeweghe lui a coûté le deuxième jeu et lors du troisième, un as de Bouchard l'a aidée à prendre une solide avance de 3-0. Bouchard a mérité la manche au neuvième jeu, quand l'Américaine a mis un peu trop de gomme sur un revers.



Vandeweghe s'est assurée du premier set avec un puissant service, que la Québécoise n'a pas su maîtriser.



Les deux joueuses s'étaient affrontées une seule fois et Bouchard avait prévalu en deux sets à Indian Wells, il y a deux ans. Le meilleur parcours de la Canadienne à Melbourne reste celui de 2014, alors qu'elle s'est rendue en demi-finales.



Dans la foule au Rod Laver Arena se trouvait Martina Hingis, la championne en Australie en 1997, 1998 et 1999.

Le film de la rencontre

Les deux joueuses n'ont pas eu de mal à conserver leur service en début de rencontre. Après les six premiers jeux, c'est l'égalité 3-3.

L'Américaine réalise toutefois un bris au 7e jeu. Après avoir réussi un point au terme d'un spectaculaire échange, Vandeweghe voit Bouchard commettre une double-faute au service pour lui donner les devants 4-3. L'Américaine enchaîne aussitôt avec un jeu blanc pour s'échapper à 5-3.

Réplique immédiate de Bouchard qui signe un jeu blanc, elle aussi. Mais Vandeweghe conserve son service et enlève la première manche 6-4.

Doubles fautes

Bouchard assure rapidement son service en ouverture de la deuxième manche, mais Vandeweghe lui fait un cadeau tout de suite après en commettant deux doubles fautes à son retour au service. Bouchard prend les devants 2-0.

Les deux joueuses tiennent ensuite à leur bien pour les six jeux suivants et on se retrouve à 5-3 en faveur de Bouchard qui sert pour la manche. Et elle liquide l'affaire vite fait sur le score de 6-3. On va jouer une manche décisive.

Bris d'entrée de jeu

Visiblement ébranlée par sa qualité de jeu au deuxième set, Vandeweghe perd ses repères et son service d'entrée de jeu dans la manche décisive. Six jeux plus tard, c'est 4-3 pour Bouchard.

Mais au huitième jeu, Bouchard n'arrive pas à sauver deux balles de partie et Vandeweghe arrache le bris qui crée l'égalité 4-4.

L'Américaine sauve 4 balles de bris pour conserver son service au 9e jeu, mais Bouchard réplique avec un jeu expéditif: c'est 5-5.

Vandeweghe porte la marque à 6-5 et elle brise Bouchard dans le 12e jeu pour une victoire de 6-4, 3-6 et 7-5.

(Avec Associated Press)