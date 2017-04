Bryan Bickell marque lors du dernier match de sa carrière (vidéo)

PHILADELPHIE - Bryan Bickell a touché la cible en fusillade à son dernier match avant de prendre sa retraite en raison de la sclérose en plaques et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Flyers de Philadelphie 4-3, dimanche, en conclusion de la saison régulière des deux équipes.

Les partisans et les joueurs des deux équipes avaient offert une chaleureuse ovation à Bickell pendant un arrêt de jeu en première période.

In his last game, Bryan Bickell gets the nod in the shootout. The final moment of his career is a special one. #BickellBrave pic.twitter.com/CcK1pnKKz1