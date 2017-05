C'est l'égalité entre les Rangers et les Sénateurs (vidéo)

(98,5 Sports) - Oscar Lindberg a touché deux fois la cible et les Rangers de New York ont vaincu les Sénateurs d'Ottawa 4-1, jeudi, créant ainsi l'égalité à deux victoires de chaque côté dans la demi-finale de l'Association de l'Est de la Ligue nationale.

Nick Holden et Chris Kreider ont complété la marque pour les vainqueurs qui ont ainsi remporté les deux matchs disputés au Madison Square Garden.

Kyle Turris a assuré la mince riposte des Sénateurs quand le score était déjà de 4-0 pour la formation new-yorkaise.

Le gardien des Sénateurs Craig Anderson a été chassé de la rencontre. Henrik Lundqvist a bloqué 22 tirs.

Les deux clubs se retrouveront à Ottawa pour le cinquième match samedi après-midi.



Anderson a réalisé 17 arrêts en deux périodes de jeu, avant de laisser sa place à Mike Condon au début de la troisième. L'ancien du Canadien de Montréal a bloqué les neuf rondelles dirigées vers lui.



Les Sénateurs ont terminé la rencontre sans les services du défenseur vedette Erik Karlsson, qui n'a pas joué au troisième tiers.