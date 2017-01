«C'est un plateau très intéressant» - Therrien, sur sa 400e victoire

(98,5 Sports) - Terminer une séquence de sept rencontres à l'étranger avec une victoire dans l'aréna de l'ennemi de toujours, cela fait un petit velours et Michel Therrien n'a pas manqué de lancer des fleurs à ses joueurs.

« Les gars ont démontré une belle éthique de travail et de la détermination, a noté l'entraîneur qui a remporté une 400e victoire dans la Ligue nationale Ça prend du caractère pour ne pas se laisser abattre par les blessures. Les gars font du travail remarquable. »



Max Pacioretty, Artturi Lehkonen, Nikita Scherbak, avec son premier but dans le circuit, Alexander Radulov et Michael McCarron ont touché la cible pour le Canadien (25-9-6). Radulov a aussi aune aide, Shea Weber et Jeff Petry en ont récolté deux chacun et Carey Price a effectué 33 arrêts.



« Encore une fois, Carey a été extraordinaire, a mentionné Therrien. Quand il est devant le filet, l'équipe joue avec beaucoup de confiance. »



Et comment se sont-on après une 400e victoire?

« C'est un plateau. C'est un plateau intéressant pour n'importe quel entraîneur », a simplement commenté Therrien.

Et l'entraîneur a salué la belle performance ponctué d'un beau but de Nikita Scherbak.

« Il a marqué un beau but. C'est le fun de voir ça à son premier match dans la Ligue nationale. Il a de bonnes habiletés. Il s'est bien comporté pour son premier match ».