Cabrera sera à son poste contre les Sounders

MONTRÉAL - L'Impact a posé vendredi la touche finale à sa préparation en prévision de son ouverture locale et l'entraîneur Mauro Biello avait une bonne nouvelle à annoncer, alors qu'il a confirmé que le défenseur Victor Cabrera sera à son poste samedi, face aux Sounders de Seattle.

Cabrera avait raté le premier match de la saison, un revers de 1-0 samedi dernier face aux Earthquakes de San Jose, en raison d'une blessure à la hanche. Il est toutefois suffisamment rétabli pour retrouver sa place aux côtés de Laurent Ciman en défense centrale.

Le retour de Cabrera est d'autant plus important que ce sera le tour d'Hassoun Camara de s'absenter. Camara purgera une suspension automatique d'un match pour avoir été expulsé de la rencontre face aux Earthquakes après avoir écopé un deuxième carton jaune.



Biello a également mentionné que le milieu de terrain défensif Adrián Arregui avait reçu ses documents de transfert et l'Argentin pourrait donc enfiler pour une première fois l'uniforme bleu-blanc-noir. Le défenseur Wandrille Lefèvre sera aussi disponible, après avoir passé avec succès le protocole de commotion cérébrale.



Andrés Romero et Camara seront les deux seuls éléments non disponibles face aux Sounders. Romero est blessé à une cuisse.



L'Impact espèrera racheter sa contre-performance de samedi dernier, quand les hommes de Biello avaient été dominés sur toute la ligne par les Earthquakes.



Le défi pourrait être important face aux Sounders, champions en titre de la MLS. Cependant, les Sounders ont aussi connu des ratés la semaine dernière — particulièrement en première demie — dans un revers de 2-1 contre le Dynamo de Houston.