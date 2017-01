Canadien 0 Wild 3 (deuxième période)

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal peut-il poursuivre son beau travail à l'étranger des dernières semaines?

Après avoir battu les Jets de Winnipeg 7-4, mercredi, le Tricolore (26-10-6, 58 points) affronte le Wild, jeudi, au Minnesota.

Le Wild (25-9-5, 55 points) occupe le deuxième rang de l’Association de l’Ouest, résultante d’une série de 12 victoires d’affilée il n’y a pas longtemps.

Carey Price est de retour devant le filet du Canadien à la place de Al Montoya. Zach Redmond prend la place de Ryan Johnston et Chris Terry, celle de Nikita Scherbak.

Le Wild frappe vite

Comme c'est le cas depuis quelques matchs, la rencontre du Canadien est ponctuée d'un but rapide d'entrée de jeu, mais cette fois, c'est l'adversaire qui frappe en premier quand Christian Folin fait mouche à 2:34: 1-0 Wild. Le premier but de la saison de Folin à l'aide d'un tir du revers.

Le Canadien met le pied au plancher après ce but, et bien que les élans soient partagés, c'est l'équipe de Michel Therrien qui a l'avantage territorial. Le Tricolore a le double (8-4) des tirs au but avec 4 minutes à faire à l'engagement, mais rien pour inquiéter le gardien Devan Dubnyk.

La deuxième période s'amorce sur les chapeaux de roues. On patine à fond de train des deux côtés, mais il n'y a que deux tirs au but pour le Canadien dans les six premières minutes.

Encore une fois, le premier but de la période appartient au Wild quand Eric Staal déjoue Price à 6:35, avec son 14e but de la saison.

Là où ça se gâte vraiment, c'est quand Jared Schroeder ajoute à la marque, seulement 39 secondes plus tard: 3-0 Wild.

Et ça ne s'arrange pas quand le Canadien doit se défendre à cinq contre quatre durant 4 minutes en raison d'une pénalité à Alexander Radulov.

Plus de détails à venir....