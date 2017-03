Canadien 1 Hurricanes 1 (deuxième période)

À lire aussi: Price devant le filet, Beaulieu laissé de côté

(98,5 Sports) - Pour une deuxième fois cette semaine, le Canadien de Montréal affronte à domicile une équipe qui devrait logiquement rater les séries de fin de saison. Mais le Tricolore ne doit pas prendre les Hurricanes de la Caroline à la légère.

Les Hurricanes (31-27-13, 75 points) sont à 7 points du huitième et dernier rang pour accéder aux éliminatoires dans l’Association de l’Est, mais ils ont une fiche de 6-1-3 lors de leurs derniers matchs.

Ils font face au Canadien (41-23-9, 91 points) qui présente un dossier de 7-2-1 à ses dix plus récents matchs.

Carey Price est de retour devant le filet des siens, tandis que Nathan Beaulieu cède sa place à Brandan Davidson à la défense.

Phillip Danault sera de nouveau réuni avec Max Pacioretty et Alexander Radulov. Andrew Shaw, au centre, pilote un nouveau trio formé avec Artturi Lehkonen et Alex Galchenyuk.

Le film de la rencontre

Alex Galchenyuk rate une belle occasion de marquer tôt dans le match, mais il fait mouche dans le haut du filet à la deuxième occasion, quand il est bien servi par Andrew Shaw.

Le 16e but de la saison de l'attaquant: 1-0 Canadien après 6:46 minutes de jeu.

Les Hurricanes relancent les attaques par la suite. Price est solide et les arrêts de jeu ne sont pas légion. On joue rapidement en première période.

Avec 4:37 à jouer, Alexei Emelin écope d'une pénalité tandis que le Canadien est débordé. Et la punition va coûter cher au Tricolore. Au terme d'un beau jeu collectif, Elias Lindholm inscrit son 10e but de la saison.

Le Canadien passe à un cheveu de créer l'égalité quelques instants plus tard, quand une rondelle décochée par Jeff Petry frappe le poteau du but d'Eddie Lack. On en reste là après une période.

On amorce la deuxième période à vive allure avec des relances des deux côtés. Lors d'une descente à trois contre deux, Brendan Gallgher perd pied alors qu'il fait dos au filet et il entre dûrement en contact avec la barre transversale du filet de Lack. Plus de peur que de mal, à première vue.

Plus de détails à venir…