Canadien 1 Islanders 1 (deuxième entracte)

On en parle en ondes : Parlons hockey! (5:34) Publié le jeudi 26 janvier 2017 dans Le Québec maintenant Avec Martin McGuire

(98,5 Sports) - Le Canadien affronte les Islanders de John Tavares, jeudi soir, à Brooklyn.

Il s'agit, pour les hommes de Michel Therrien, du dernier match avant la pause du Match des étoiles. Carey Price est devant le filet. Son vis-à-vis est Thomas Greiss.

Alex Galchenyuk, David Desharnais, Andrei Markov et Greg Pateryn, blessés, n'ont pas fait le voyage à Brooklyn.

Les Islanders sont invaincus en temps réglementaire (3-0-1) depuis qu'ils ont remplacé Jack Capuano par Doug Weight le 17 janvier dernier. Il s'agit du deuxième match entre les deux équipes cette saison. Montréal a eu le dessus, 3-2, le 26 octobre dernier.

Après la rencontre, les joueurs du Canadien profiteront de quelques jours de congé avant de reprendre le collier le 31 janvier face aux Sabres, au Centre Bell.

Carey Price, Shea Weber et l'entraîneur Michel Therrien participeront pour leur part au Match des étoiles à Los Angeles en fin de semaine.

Domination territoriale

Dire que les Islanders dominent en début de match relève de l'évidence. Les joueurs de Weight sont constamment dans la zone du Tricolore et les tirs au but à mi-chemin de l'engagement en font foi: 10-2 en faveur des Islanders.

Et à force de tirer au but, on touche la cible... C'est ce que font les Islanders quand le tir d'Andrew Ladd se fraie un chemin derrière Carey Price. Le 9e but de la saison de Ladd à 13:07.

Dominé en première, le Canadien fait jeu égal en deuxième période et Shea Weber créé l'égalité à 14:09 quand la rondelle qu'il décoche de loin se rend finalement dans le filet: 1-1.

Après 40 minutes de jeu, les Islanders ont bombardé Carey Price de 30 tirs, soit 17 de plus que le Tricolore.

Plus de détails à venir...