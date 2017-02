Canadien 4 Devils 3 (prolongation)

(98,5 Sports) - Le Canadien de Montréal n'avait pas le droit de perdre, lundi soir, face aux Devils du New Jersey. Cela a bien failli arriver, mais un but d'Alex Galchenyuk en prolongation a permis au Tricolore d'arracher un triomphe de 4-3.

Outre Galchenyuk avec son 14e de la saison, Max Pacioretty (30e et 31e buts) et Alexander Radulov (15e) ont complété pour le Canadien (34-21-8).

Kyle Palmieri, John Moore et Travis Zajac ont riposté pour les Devils.

Le film de la rencontre

Le jeu est for rapide dans les dix premières minutes de jeu, avec presque aucun arrêt. Sans trop de surprise, les deux équipes sont peu dangereuses. À mi-chemin de la période, on compte 5 tirs au but... au total.

La période, pas très enlevante, semblait se diriger vers une égalité de 0-0 quand une bourde défensive du Canadien permet à Kyle Palmieri de déjouer Montaya d'un tir précis avec 19 secondes à faire à la période. Le 19e but de la saison de Palmieri: 1-0 Devils.

Dire que le Canadien a un sentiment d'urgence en début de deuxième serait beaucoup dire. Et Alexei Emelin qui écope d'une pénalité à 4:02. Motoya est solide et le Canadien s'en tire sans casse.

Et on en reste là après 40 minutes de jeu. Le Canadien n'a que 16 tirs au but face aux Devils, qui en ont dirigé 22 vers Montoya.

Non seulement le Canadien n'est pas plus menaçant en début de troisième période, mais ce sont les Devils qui ajoutent à la marque quand un tir de John Moore, décoché dans la circulation lourde, touche la cible: 2-0 New Jersey.

Le Canadien réplique aussitôt. Comme dans 11 secondes plus tard. Un tir vif et précis d'Alexander Radulov cloue Cory Schneider sur place: 2-1 Devils. Le 15e but de la saison de Radulov.

Il y a eu plus d'action en 20 secondes au troisième tiers que lors des 40 premières minutes de jeu.

Phillip Danault accroche un attaquant des Devils et il est puni. Les Devils en profitent en inscrivant leur 3e de la rencontre. Celui-là pourrait faire mal: 3-1 New Jersey.

Peut-être pas... Le 30e but de Max Pacioretty permet au Canadien de revenir aussitôt à un but d'écart. Cette fois, après 43 secondes.

Motoya sauve la situation sur une échappée. Et Claude Julien le retire avec 1:34 à faire dans la période.

Et ça fonctionne, une rondelle décochée par Pacioretty se glisse entre les jambes de Schneider et franchi la ligne des buts: 3-3.

Et on s'en va en prolongation. Et les Devils (Severson) fait sauter les patins à Nathan Beaulieu. Avantage numérique à 4 contre 3.

Et Alex Galchenyuk met un terme au match avec un tir sur réception foudroyant et précis.