Canadien: un revers avant la pause

On en parle en ondes : Montage de l'affrontement CH vs les Islanders à Brooklyn (3:57) Publié le jeudi 26 janvier 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Jérémie Rainville

NEW YORK - Andrew Ladd a signé un doublé et les Islanders de New York ont prévalu 3-1 face au Canadien de Montréal, jeudi.

Josh Bailey a été l'autre buteur du clan de Brooklyn. John Tavares a obtenu deux passes, portant sa récolte à huit points depuis cinq matches.



Thomas Greiss a fait 21 arrêts pour les Islanders, qui ont un rendement de 4-0-1 depuis le congédiement de l'entraîneur Jack capuano, le 17 janvier. Doug Weight dirige l'équipe par intérim.



Shea Weber a offert la riposte du Tricolore. Carey Price a été confronté à 42 tirs et n'eut été de son brio, le revers aurait pu être bien plus cinglant.



Ladd a fait 1-0 à 13:07 au premier vingt, avec un tir des poignets du cercle gauche. À découvert, il a pris une fraction de seconde de plus avant de décocher et il a visé juste, obtenant son neuvième but de la saison.



Les Islanders ont dominé l'engagement 14-4 au niveau des tirs. À peu de choses près, le Canadien n'a généré que deux séquences où il est passé près de marquer: une passe de Nathan Beaulieu vers Philipp Danault, déviée hors cible de peu, ainsi qu'un tir frappé de Jeff Petry, qui a connu le même sort.



Environ cinq minutes après la mise au jeu initiale, le bâton de Price est resté coincé dans une ouverture de la bande, derrière son but. Sans bâton, il est tout de même revenu devant son filet à temps pour saisir le disque, évitant ainsi les dommages.



Avec le Canadien en désavantage numérique (Paul Byron a fait trébucher), Price a eu à se distinguer sur un tir à bout portant de Tavares, le volant du gant. Plus tard dans la période, c'est étendu sur la glace qu'il a bloqué le tir fouetté de Bailey. Ajoutons une belle parade de la jambière droite contre Anders Lee, qui voulait faire fructifier un deux contre un. Lee revenait au jeu après une absence d'un match, à cause de la grippe.



Après de longues minutes de jeu décousu en début de deuxième tiers (des deux côtés), une brèche s'est ouverte pour le Canadien quand Danault a refilé à Max Pacioretty. La passe étant légèrement imprécise, le capitaine n'a pas pu mettre toute la gomme sur son tir, par contre.



En milieu de période, Price a brillé deux fois à plus ou moins deux minutes d'intervalle, gardant les siens dans le match.



Les visiteurs ont nivelé le score à 14:09. Andrew Shaw a mis de la pression devant le but et la rondelle a glissé vers le coeur de la zone, où Weber y est allé d'un puissant tir frappé. La rondelle a d'abord été bloquée mais après avoir bondi très haut, elle a cheminé au-delà de la ligne des buts.



C'était pour Weber un 12e but cette saison. Il est le deuxième buteur parmi les défenseurs de la ligue, après les 21 réussites de Brent Burns, des Sharks.



En début de troisième période, Weber a été puni pour avoir accroché Anders Lee. Pendant le désavantage numérique, Nathan Beaulieu est venu quérir un disque dangereusement échoué entre Price et la ligne de but, sur un tir de Bailey. Quelques instants plus tard, un tir de Tavares a touché le poteau à la droite du Britanno-Colombien.



Ladd a complété son doublé à 7:20 avec un tir des poignets dans le haut du filet, peu après une mise au jeu remportée par Tavares.



Danault est venu près de créer l'égalité des abords du filet, en milieu d'engagement. Les Islanders ont tenu bon et ont même ajouté un but d'assurance à 15:13, gracieuseté d'un tir frappé de Bailey. Ce dernier a fait mouche à son sixième tir de la rencontre.



Le Canadien conclut la première tranche de la saison sur une note perdante, mais le portait global est reluisant. Le club montréalais se trouve au sommet de la section Atlantique avec 65 points, résultat d'une fiche de 29-14-7.



Malgré les récents succès des Islanders, il n'y avait que 12 019 personnes au Barclays Center, le domicile de l'équipe depuis la saison dernière.



Le match des étoiles de la LNH sera présenté dimanche, à Los Angeles. Le Tricolore sera de retour en action mardi soir au Centre Bell, contre les Sabres de Buffalo.