Cardinals: la saison du demi Tyrann Mathieu est terminée

TEMPE, Arizona - Les Cardinals de l'Arizona ont inscrit le nom du demi défensif Tyrann Mathieu sur la liste des blessés, ce qui signifie qu'il terminera la campagne sur la touche pour une troisième fois en quatre saisons dans la NFL.

Mathieu tentait de jouer malgré une blessure à une épaule, mais les Cardinals ont finalement décidé de mettre fin à sa campagne vendredi.



Le joueur étoile en 2015 n'a jamais disputé une saison complète dans la NFL.



Après avoir vu sa campagne 2015 prendre fin en raison d'une opération au genou droit, Mathieu n'a jamais retrouvé son meilleur niveau en 2016. Il a aussi été opéré au genou gauche en 2013.



Mathieu a disputé 10 matchs en 2016, accumulant 36 plaqués, dont seulement trois sans aide. Il a réussi une interception, a provoqué un échappé et a défendu trois passes.



En août, Mathieu a signé une prolongation de contrat de six saisons et 62,5 millions $ US, dont 21,5 millions $ sont garantis.