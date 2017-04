Cardinals: Piscotty magistral dans une victoire de 6-1 à Washington

DENVER — Stephen Piscotty a produit cinq points pour aider les Cards de St. Louis à l'emporter 6-1 face aux Nationals de Washington, mercredi. Quatrième frappeur des siens, le voltigeur de droite est passé à un triple du carrousel. Il a fourni un circuit de trois points, un double productif et un simple opportun.



Mike Leake (1-1) n'a donné que quatre coups sûrs en sept manches. Il a retiré sept frappeurs au bâton et n'a pas donné de but sur balles.



Leake a permis deux de ces coups sûrs en première manche. Il a toutefois aidé sa cause en prenant Anthony Rendon à contre-pied, au premier but. Après cela, il a retiré 19 frappeurs de suite.



Max Scherzer (1-1) a concédé trois points et quatre coups sûrs en six manches, disposant de 10 frappeurs au bâton. Il a commis trois mauvais lancers, lui à qui ce n'est arrivé que deux fois l'an dernier.



Padres 6 Rockies 0



Ryan Schimpf a cogné un circuit de deux points en première et les Padres de San Diego ont filé vers un gain de 6-0 face aux Rockies du Colorado.



Zach Lee (1-0) n'a permis qu'un simple et un double en cinq manches et un tiers. Il en était à son deuxième départ en carrière.



Quatre complices ont limité les Rockies à un coup sûr pendant le reste du match. Ces derniers n'avaient pas été blanchis au Coors Field depuis juillet 2015.



La première manche a été pénible pour le natif de Denver Kyle Freeland (1-1), victime d'un double d'un point de Wil Myers, d'un simple opportun de Yangervis Solarte et du circuit de Schimpf.



Reds 9 Pirates 2



Le lanceur recrue Amir Garrett a encore une fois été efficace au monticule et les Reds de Cincinnati ont écrasé les Pirates de Pittsburgh 9-2 pour balayer la série de trois parties.



Garrett (2-0) a blanchi les Pirates jusqu'à ce que David Freese claque un circuit de deux points.



Garrett a alloué cinq coups sûrs et il a retiré cinq frappeurs sur des prises en six manches et deux tiers. À son premier départ en carrière, la semaine dernière, il n'avait pas accordé de point en six manches contre les Cardinals de St. Louis.



Jose Peraza, Eugenio Suarez et Tucker Barnhart ont tous placé trois balles en lieu sûr pour les Reds, qui n'ont pas frappé de circuit pour une première fois cette saison. Pereza a cogné un double de deux points aux dépens d'Ivan Nova (1-1) pour briser l'égalité en quatrième manche.