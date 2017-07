«Carey n'aime pas être le big guy, même s'il sait qu'il l'est» - Waite

(98,5 sports) - S'il y en a un qui était content de voir Carey Price signer un contrat de huit ans d'une valeur de 80,4 millions $ avec les Canadiens, c'est bien Stéphane Waite, l'entraîneur des gardiens de l'organisation.

«Ce n’est pas une surprise, car il m’avait dit à la fin de la saison de ne pas m’inquiéter qu’il allait régler cela assez vite. Il m’a admis qu’il était bien et heureux dans l’organisation des Canadiens», a déclaré Waite au micro des Amateurs de sports animés par Jérémie Rainville.

L’entraîneur des gardiens a indiqué que c’était un charme de travailler avec Price.

«Il est complètement ouvert à mes commentaires. Il a confiance en moi et j’ai confiance en lui. On n’a pas peur de se dire les vraies choses, même si on n’a pas eu de gros arguments depuis que l’on travaille ensemble, a précisé Waite. Nous avons une bonne relation, c’est tellement le fun, il veut être le meilleur.»

Marc Bergevin a beau répéter que Price est la pierre angulaire de l’équipe, le gardien n’est pas très à l’aise avec cela, selon Waite.

«Carey aime faire ses petites affaires tranquilles, il aime passer sous le radar, il n’est pas là pour prendre tout le crédit, c’est pour cela que ses coéquipiers l’aiment. Il n’aime pas nécessairement être le big guy, même s’il sait qu’il l’est», a révélé Waite.

Pendant l’entrevue, Waite a parlé de la saison dernière quand Price lui a admis qu’il avait frappé le un mur.