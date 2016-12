Catanzaro joue les héros pour les Cardinals

SEATTLE - Les Cardinals de l'Arizona ont continué à donner des maux de tête aux Seahawks de Seattle à leur domicile, triomphant 34-31 sur le dernier jeu de la rencontre, samedi.

Chandler Catanzaro a réussi un placement de 43 verges alors que les dernières secondes s'écoulaient et cette victoire des Cardinals (6-8-1) viendra probablement coûter une semaine de congé en séries aux Seahawks (9-5-1).



Les Seahawks sont venus de l'arrière et ils ont effacé un retard de 31-18 grâce à deux touchés dans les trois dernières minutes. Jimmy Graham a capté une passe de 37 verges pour le majeur tandis que Paul Richardson en a attrapé une de cinq verges alors qu'il ne restait qu'une minute six secondes à jouer. Le botteur Steven Hauschka a toutefois raté le converti qui aurait placé les Seahawks en avant.



Les Cardinals ont orchestré une séquence à l'attaque de 50 verges, mettant la table pour le placement de Catanzaro.



Il s'agissait du premier revers des Seahawks à domicile, cette saison. Toutes les équipes de la NFL ont maintenant perdu au moins un match devant leurs partisans.



Les Cardinals ont remporté trois de leurs quatre derniers affrontements à Seattle, mais aucun n'a été plus coûteux que celui-ci. Les Falcons d'Atlanta et les Lions de Detroit enverront leurs meilleurs voeux aux Seahawks, qui ont ouvert la porte à ces deux formations pour s'emparer du deuxième rang de la Nationale.



David Johnson a réussi trois courts touchés par la course, mais ce sont ses deux attrapés, de 13 et 29 verges, qui ont fait la différence sur la dernière séquence offensive. Johnson a d'ailleurs porté à 15 sa série de matchs avec au moins 100 verges de gains à partir de la ligne de mêlée. La plus longue pour amorcer une saison. Il a amassé 95 verges au sol et 41 par la passe.



Carson Palmer a complété 16 de ses 26 passes pour des gains aériens de 284 verges et il a lancé une passe de touché de 80 verges à J.J. Nelson.



Russell Wilson a été l'artisan de la remontée des Seahawks. Il a obtenu 350 verges et quatre touchés par la voie des airs. Sa cible de choix aura été Doug Baldwin, qui a effectué 13 réceptions pour 171 verges.