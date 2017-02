Échange de Desharnais : «Je pense que le Tricolore n'a pas fini de bouger» -Dany Dubé

Les Canadiens ont tourné une page dans le cas de l'attaquant David Desharnais, mardi soir. D'après l'analyste du 98,5 Sports la direction de l'équipe cherchera à faire une autre transaction.

Mentionnons que le Tricolore a échangé l'attaquant David Desharnais aux Oilers d'Edmonton. La nouvelle est sortie durant le match opposant les Canadiens aux Blue Jackets, au Centre Bell. En retour, Montréal obtient les services du défenseur Brandon Davidson.

«Desharnais a représenté un modèle pour les jeunes joueurs de hockey au Québec, a commenté notre analyste Dany Dubé durant le second entracte. Grâce à sa persévérance, il a réussi à joueur dans la Ligue nationale de hockey (LNH) malgré sa petite stature.»

«Rappelons qu’on a longtemps dit qu’il ne serait pas capable d’évoluer [dans le circuit Bettman]. C’est un gars de chez nous, qui a toujours bien joué contre les vieux rivaux du Tricolore, dont les Bruins de Boston. Il a inscrit 22 points en 29 matchs contre les Bruins, ce n’est pas rien quand même.»

David Desharnais va s’amener dans une équipe qui a besoin de joueurs d’expérience.

«Il apportera de la profondeur, a poursuivi Dubé. On peut le réinsérer dans l’alignement s’il n’y a pas d’autre échange. On a certainement des plans pour réaménager la ligne de centre chez les Oilers.»

«Dans le cas de Davidson, c’est un septième défenseur. C’est un gars qui a 91 matchs de joueur dans la LNH, à l’âge de 25 ans. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il ébranle les colonnes du temple!»

Selon le descripteur et journaliste Martin Mcguire, cet échange permettrait aussi d’accommoder David Desharnais, «pour qui on n’avait plus beaucoup à offrir à Montréal». À Edmonton, il devrait visiblement obtenir une nouvelle chance dans la LNH.

Évidemment, cet échange permet également aux Canadiens de libérer un salaire de l’ordre de 3,5 millions $ pour la dernière étape de la saison régulière. Un peu de latitude qui pourrait aider le directeur général du Tricolore Marc Bergevin à saisir une occasion qui se présenterait mercredi, date limite des transactions.

«C’est certainement l’une des raisons qui ont incité Bergevin à se départir de Desharnais, a indiqué Dany Dubé. Il ne pouvait pas garder un joueur qui coûte autant d’argent, sans le faire joueur.»

«Cela dit, je suis presque assuré que les Canadiens n’ont pas fini de bouger.»

Tout comme Dany Dubé, Ron Fournier croit que Marc Bergevin va tenter d'obtenir un autre joueur avant 15 heures, demain. «Il va se passer de quoi.»

Martin McGuire, quant à lui, est d'avis que Bervevin espère que la «valeur marchande» de certains joueurs va baisser à quelques heures de la limite des transactions. Un peu à l'image de ce qu'il avait fait pour acquérir Thomas Vanek à rabais, en mars 2014.