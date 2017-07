Chris Hajt secondera Housley derrière le banc

BUFFALO, N.Y. - L'entraîneur recrue des Sabres de Buffalo, Phil Housley, a embauché Chris Hajt en qualité d'adjoints.

Hajt a passé les trois précédentes saisons comme adjoint à l'entraîneur du club-école des Kings de Los Angeles dans la Ligue américaine, incluant la conquête de la coupe Calder avec les Monarchs de Manchester en 2014-15.

Hajt est un ancien défenseur, qui a pris part à six matchs dans la Ligue nationale avec les Oilers d'Edmonton et les Capitals de Washington et 477 autres dans la Ligue américaine.



Âgé de 39 ans, il est le fils de l'ancien défenseur de la LNH, Bill Hajt, qui a été le coéquipier de Housley à Buffalo dans les années 1980.



Les Sabres ont également annoncé que Tom Ward conservait son poste comme adjoint à l'entraîneur. Il a passé les deux dernières saisons comme adjoint à Dan Bylsma, qui a été congédié en avril.