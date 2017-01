Commotion cérébrale pour Patrik Laine

WINNIPEG - La recrue des Jets de Winnipeg, Patrik Laine, a subi une commotion cérébrale et il s'absentera du jeu pour une période indéterminée, a laissé savoir l'entraîneur-chef Paul Maurice dimanche.

Laine, le deuxième choix du dernier repêchage de la LNH, a raté la séance d'entraînement dimanche en prévision du match à domicile de lundi soir contre les Flames de Calgary.

Le Finlandais a cependant assisté à la séance d'entraînement « avec un gros sourire accroché au visage », a précisé Maurice.



« Il n'est pas à 100 pour cent, a admis Maurice. Il ne se sent pas très bien, mais il se promène ici et là. Il peut compter sur Nik Ehlers (son co-chambreur) pour le conduire pendant quelque temps, en attendant qu'il soit rétabli. »



Laine, meilleur pointeur de la ligue chez les recrues, a quitté la rencontre après avoir subi une dure mise en échec de Jake McCabe des Sabres de Buffalo, 13 secondes après le but égalisateur de Girgensons en troisième période samedi.



Laine est resté étendu sur la glace pendant plusieurs minutes. Il paraissait ébranlé à sa sortie de la patinoire, aidé par deux coéquipiers. McCabe n'a pas reçu de punition.



Laine (21 buts, 16 mentions d'assistance) partage le premier rang des marqueurs des Jets avec son coéquipier Mark Scheifele (37 points).



Maurice a indiqué que l'attaquant Drew Stafford remplacera Laine au sein du premier trio des Jets en