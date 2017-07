Comparatif: il y a Federer... et les autres

(98,5 Sports) - Le Suisse Roger Federer a donc remporté un deuxième tournoi du grand chelem du tennis en cette année 2017, et ce, à l'âge de 35 ans.

Jusqu’à quel point ce doublé (Internationaux d’Australie en janvier, Wimbledon en juillet) est reversant dans un sport aussi ardu pour le corps que le tennis?

Comparons des comparables. Ou presque...

Voici la liste des vainqueurs de tournois du grand chelem, retraités ou actifs, avec au moins 6 titres, qui ont amorcé leur carrière après le début de l’ère Open (en 1968), avec leur dernière victoire en grand chelem et l’âge qu’ils avaient à ce moment.

On mesure mieux l’invraisemblance du doublé de Federer… qui aura 36 ans le mois prochain.

Andre Agassi (8 titres). Dernier : Internationaux d’Australie (2003), à 32 ans.

Pete Sampras (14 titres). Dernier : U.S. Open (2002), à 31 ans.

Jimmy Connors (8 titres). Dernier : U.S. Open (1983), à 31 ans.

Rafael Nadal (15 titres). Dernier : Roland-Garros (2017), à 31 ans.

Ivan Lendl (8 titres). Dernier : Internationaux d’Australie (1990), à 29 ans.

Novak Djokovic (12 titres). Dernier : Roland-Garros (2016), à 29 ans.

Boris Becker (6 titres) : Dernier : Internationaux d’Australie (1996), à 28 ans.

Stefan Edberg (6 titres). Dernier : U. S. Open (1992), à 26 ans.

Björn Borg (11 titres). Dernier : Roland-Garros (1981), à 25 ans.

John McEnroe (7 titres). Dernier : U.S Open (1984), à 25 ans.

Mats Wilander (7 titres). Dernier : U.S. Open 1988, à 24 ans.

Sauf blessure grave, il est possible que Nadal et Djokovic, eux aussi, remportent un titre du grand chelem de tennis à 32 ou 33 ans. Mais il n'est pas dit que Federer n'ajoutera pas le titre du U.S. Open en septembre, à 36 ans.