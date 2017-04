Congestion au sommet au Tournoi des Maîtres

AUGUSTA - Rickie Fowler voulait s'assurer que le vent ne vienne pas écourter son tournoi après les deux premiers parcours disputés dans des conditions difficiles au Tournoi des Maîtres. Il a finalement inscrit un score de 67 (moins-5), le meilleur du jour, vendredi, et il partage la tête d'un tournoi du grand chelem pour la première fois de sa carrière.

Mais il a de la compagnie au sommet du classement provisoire.



Sergio Garcia, Thomas Pieters et Charley Hoffman totalisent eux aussi 140 coups à leur fiche, quatre sous la normale. Il s'agit de la plus importante congestion en tête après 36 trous en 44 ans à Augusta National.



Le vent s'est finalement calmé en après-midi et on s'attend à des conditions idéales de jeu pour le reste du week-end.



Ça ne devrait toutefois pas simplifier les choses, alors que plusieurs vedettes du golf devraient se livrer une lutte exaltante.



Quinze joueurs sont séparés par seulement cinq coups, soit un groupe qui inclut Adam Scott, Jordan Spieth, Rory McIlroy, Phil Mickelson et Fred Couples, qui est âgé de 57 ans.



Fowler a amorcé sa remontée en calant un coup à partir d'une fosse de sable pour un aigle au deuxième trou. Malgré un boguey quand sa balle s'est retrouvée à l'eau au 15e, Fowler s'est racheté avec un oiselet au trou suivant pour rester dans le groupe de tête.



Garcia, que plusieurs considèrent comme le meilleur golfeur à ne jamais avoir remporté un tournoi majeur, a réussi six oiselets contre trois bogueys pour remettre une carte de 69 et se hisser aussi à moins-4.



Pieters a réussi un aigle au 13e trou lors d'une ronde de 68. Hoffman était simplement heureux d'être encore dans la course. Son avance de quatre coups avait disparu après 11 trous, mais il a retrouvé sa touche par la suite et il a limité les dégâts lors d'une ronde de 75.



Du côté des Canadiens, après avoir joué 75, jeudi, Adam Hadwin a bouclé sa deuxième ronde en 74 coups. Il est le seul Canadien à s'être qualifié pour les rondes du week-end, lui qui se retrouve à égalité au 35e rang à plus-5.



Mike Weir (79) et Mackenzie Hugues (80) ont été éliminés après deux parcours.