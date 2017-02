Coupe Davis: la France en quarts de finale

TOKYO - Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont propulsé la France en quarts de finale de la Coupe Davis en remportant leur match de double 6-3, 6-4, 6-4 contre les Japonais Yuichi Sugita et Yasutaka Uchiyama, samedi.

La France, qui mène 3-0 avant les deux matchs de simple inversés prévus dimanche, affrontera au prochain tour le Royaume-Uni ou le Canada.



Richard Gasquet et Gilles Simon avaient donné les devants 2-0 aux Français lors des deux premiers matchs de simple vendredi.



Le joueur japonais le mieux classé, Kei Nishikori, s'était retiré de la compétition en raison d'un horaire surchargé.



La France présente maintenant une fiche de 4-0 contre le Japon lors des duels en Coupe Davis.



Gasquet affrontera Yoshihito Nishioka et Simon aura rendez-vous avec Taro Daniel lors des matchs de simple inversés dimanche.



La Belgique en avance



Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont défait les frères Mischa Zverev et Alexander Zverev 6-3, 7-6 (4), 4-6, 4-6, 6-3 pour procurer les devants 2-1 à la Belgique contre l'Allemagne.



Les premiers frères à représenter ensemble l'Allemagne en Coupe Davis ont préservé 15 des 18 balles de bris à leurs dépens, mais n'ont pu empêcher Bemelmans et De Loore de l'emporter en trois heures et 13 minutes de jeu.



Alexander Zverev, qui avait ramené les deux équipes à 1-1 vendredi, a remplacé Jan-Lennard Struff, incommodé par un virus intestinal, pour le match de double.



L'Allemagne devra gagner ses deux matchs de simple inversés dimanche pour maintenir sa fiche immaculée contre la Belgique en Coupe Davis. Zverev affrontera Steve Darcis avant que le meilleur joueur allemand, Philipp Kohlschreiber, ne croise le fer avec Arthur De Greef.