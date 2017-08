Coupe Ivan Hlinka: huit joueurs de la LHJMQ avec le Canada, la semaine prochaine

CALGARY - Huit hockeyeurs de la LHJMQ ont été retenus en vue de la Coupe Ivan Hlinka qui sera disputée en République tchèque et en Slovaquie, la semaine prochaine.

Hockey Canada annonçait mardi qui seront les 22 joueurs qui vont représenter le pays du 7 au 12 août, à Breclav et à Bratislava.



L'attaquant Joe Veleno des Sea Dogs est le seul joueur de retour dans la formation, ayant aussi pris part à l'événement l'an dernier.



Les autres joueurs du circuit québécois sont les gardiens Alexis Gravel et Olivier Rodrigue, des Mooseheads et des Voltigeurs; les défenseurs Noah Dobson et Jared MacIsaac, du Titan et des Mooseheads, ainsi que les attaquants Gabriel Fortier (Drakkar), Benoît-Olivier Groulx (Mooseheads) et Anderson MacDonald (Phoenix).



Grand vainqueur 20 fois en 25 ans au tournoi estival des moins de 18 ans, le Canada jouera dans le groupe B cette année, en compagnie de la Finlande, la Russie et la Slovaquie. Le groupe A va rassembler les États-Unis, la République tchèque, la Suède et la Suisse.



L'unifolié sera dirigé par Brent Kisio des Hurricanes de Lethbridge, dans la Ligue de l'Ouest. Il aura comme adjoints Daniel Jacob, de l'Armada de Blainville-Boisbriand, ainsi que Drew Bannister des Greyhounds de Sault Ste. Marie, dans la Ligue de l'Ontario.



Les Canadiens croiseront le fer avec les Tchèques en match préparatoire le 5 août, à Breclav. Ils vont débuter le tournoi le 7 août, contre la Russie.



Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales le vendredi 11 août. Le match pour la médaille d'or sera présenté le samedi 12 août.



La Coupe Ivan Hlinka sera présentée à Edmonton en 2018.