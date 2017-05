« David a bien fait, comme un vétéran » - Marc Ramsey

(98,5 Sports) - Ce n'était pas tout fait le résultat espéré, mais David Lemieux était quand même satisfait de sa performance contre Marco Reyes, malgré les circonstances.

Les circonstances en question sont les deux blessures du côté gauche, la main et l’épaule, qui ont handicapé sa puissance et qui ont forcément mené à une révision du plan de match.

« Je m’attendais à faire mieux, a-t-il dit dans son vestiaire après le combat. Je lève mon chapeau à mon adversaire, il était solide. Quand j’ai commencé à l’atteindre solidement, je me suis blessé sur un crochet de gauche au deuxième round. »

Lemieux a expliqué que, par la suite, il a eu de la difficulté à utiliser sa main gauche.

« J’ai boxé, j’ai essayé de trouver des ouvertures avec 50% de mes habiletés, a expliqué Lemieux.

Malgré ce handicap Lemieux a quand même réussi à placer plusieurs coups en puissance qui ont fait mal à Reyes. Même s’il boxait pratiquement d’une seule main, Lemieux est resté en contrôle la situation même si son adversaire ne tombait pas sous les bombes qu’il lui envoyait.

« Ce n’est pas décourageant, je voulais le frapper plus, a-t-il dit avec humour, mais ce n’est pas toujours le «fun» quand tu touches un adversaire et que ça te fait plus mal qu’à lui. »

Par ailleurs, Lemieux ne sait pas encore à quel point Oscar De La Hoya est satisfait du spectacle qu’a donné son poulain au T-Mobile Arena, lui avait insisté pour qu’il soit sur la carte du Cinco di Mayo

Ayant accepté ce combat sur un très court préavis, il ne pense pas que Golden Boy Promotions soit déçu de la manière dont il a boxé, dans les circonstances.

« On a des gros projets, affirme Lemieux, on pas encore dépassé 15% de ce qu’on va accomplir dans un futur proche. »

Son entraineur Marc Ramsey a confirmé avoir été forcé de modifier la stratégie en fonction des blessures de son boxeur. Il a demandé à son boxeur de faire illusion en continuant de lancer sa main gauche

« Je lui disais de l’utiliser d’une autre manière pour essayer de placer sa droite solidement, a expliqué l’entraîneur. David est plus efficace quand il utilise des coups en puissance à répétition. Ça nous enlevait l’approche avec le jab ».

Ramsey demandait en fait à Lemieux d’oublier le jab parfait, en puissance, mais de l’utiliser pour maintenir la distance.

« Chaque fois qu’il lançait la main avant (la gauche), il n’y avait pas de puissance et le bras tombait, a dit Ramsey ».

C’est ce qui explique les nombreuses fois où Lemieux s’est retrouvé en situation de vulnérabilité contre les crochets de droite de Reyes.

Jamais pendant le combat, Ramsey a regretté d’avoir envoyé son boxeur dans la mêlée, malgré ce qu’il appelle, un malaise à l’épaule. Il a insisté pour dire que la décision de ne pas annuler le combat avait été consensuelle dans l’équipe de David Lemieux.

« Une fois que tu as pris ta décision tu y vas et tu fais ce que tu dois faire, affirme-t-il. C’est un côté du combat dont je suis très satisfait: David n’a pas paniqué, le coin n’a pas paniqué, on a continué à donné des directives. David a bien fait; comme un vétéran. »